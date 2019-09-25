Астрахань, , 20:02 — REGNUM В Астрахани проводится проверка по факту гибели местной жительницы в результате пожара. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Астраханской области.

В Кировском районе одноэтажный деревянный жилой дом на улице 2-й Ломовской загорелся 24 сентября. После тушения на месте ЧП нашли тело хозяйки дома — женщины 1965 года рождения.

В качестве вероятной причины возникновения пожара специалисты называют замыкание электропроводки. Следственным отделом по Кировскому району астраханского СК организована проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.