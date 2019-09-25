Грозный, , 19:42 — REGNUM В Чеченском селении Ведено обнаружен схрон с боеприпасами. В заброшенном доме находились самодельное взрывное устройство, три неуправляемых реактивных снаряда и 120 патронов, сообщили 25 сентября в пресс-службе МВД по республике.

Схрон был обнаружен на основании оперативной информации совместно сотрудниками полиции по Веденскому району, сотрудниками управления ФСБ и Росгвардии. СВУ, боеприпасы, разгрузка, фляжка и пустой магазин к автомату Калашникова пролежали в тайнике, по предварительным данным, 15 лет.

«Схрон принадлежал участнику бандподполья, уничтоженному в ходе спецоперации в январе 2004 года», — говорится с сообщении МВД на официальной странице в соцсети Instagram.

Все обнаруженное вооружение было уничтожено в безлюдной местности — ущелье на окраине населенного пункта Харачой Веденского района.

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