Москва, , 19:35 — REGNUM На российском рыболовном траулере «Бухта Наездник», стоящем в порту Тромсе на севере Норвегии, произошёл пожар. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, судно находилось в норвежском порту на ремонте, пожар начался во время проведения сварочных работ.

Сообщается, что на борту в момент инцидента находились 29 членов экипажа, 12 из них обратились за медицинской помощью. К настоящему времени на судне проведена полная эвакуация.

По факту произошедшего ведомством организована доследственная проверка. После установления всех обстоятельств инциденту будет дана правовая оценка.