Таллин, , 19:09 — REGNUM Эстонские СМИ сегодня, 25 сентября, рассказывают об отравленной продукции эстонского рыбного производителя M.V. Wool, в продукции которого найдена смертельно опасная бактерия, приводящая к листериозу. От неё, утверждает портал Delfi, уже погибли 51-летняя женщина и 82-летний мужчина.

Продукция компании при этом свободно продаётся в различных торговых сетях страны. Эстонский ветеринарно-пищевой департамент стремиться закрыть производство компании, а производитель свою вину отрицает, жалуясь на необоснованные нападки чиновников.

Бактерию обнаружили в слабосолёной форели и лососе холодного копчения. Владелец M.V. Wool Мати Ветевоол заявил изданию Eesti Ekspress, что продукция его производства полностью безопасна, а он сам ей питается. Чиновников он обвиняет в попытке искусственного прекращения деятельности предприятия.