Ростов-на-Дону, , 18:37 — REGNUM В ПАО «МРСК Юга» опровергли информацию о том, что на подстанции в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. Комментарий размещён на официальном сайте компании.

«По поводу сообщения о технологическом нарушении на подстанции в Ростове-на-Дону в переулке Гвардейском. Во избежание слухов и недостоверной информации сообщаем следующее. Взрыва не было. Произошло повреждение трансформатора напряжения. Отключенных потребителей нет. Помощь пожарных не потребовалась», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM ранее сообщало, что очевидцы сообщили о взрыве. Ударной волной, отмечают горожане, были повреждены стёкла. Пострадали и припаркованные автомобили.

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