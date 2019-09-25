Великий Новгород, , 18:29 — REGNUM Учения по гражданской обороне состоялись в муниципальных «Городских банях» Великого Новгорода. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре городской администрации, учения состоялись в канун Дня гражданской обороны, который отмечается 4 октября.

В рамках учения проверили готовность прачечной на улице Германа и бани №3 в переулке Юннатов к режиму работы в случае радиологической угрозы.

В случае такой ЧС прачечная на улице Германа переходит в режим работы станции обработки одежды, подвергшейся радиологическому воздействию или загрязнению отравляющими веществами и бактериологическими средствами, а в бане на Юннатов организуют пункт санитарной обработки людей, пострадавших от радиологического воздействия или отравляющих веществ.

В городской администрации отметили, что с поставленными в ходе учений задачами «Городские бани» и их подразделения справились. Отмечается, что такие учения проводятся в Великом Новгороде ежегодно.