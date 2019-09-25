Барнаул, , 18:32 — REGNUM Возгорание стойки шасси произошло при приземлении пассажирского самолета Boeing 767−300, принадлежащего компании Azur air в аэропорту города Барнаула. Об этом 25 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авиаборт летел из вьетнамского города Камрань в Барнаул, на борту самолёта находились 361 пассажир и 10 членов экипажа. При посадке у воздушного судна загорелась правая стойка шасси.

Возгорание было ликвидировано, пострадавших нет. Все пассажиры были эвакуированы с борта самолёта по надувным трапам.

Сообщается, что самолёт совершал посадку в штатном режиме, экипаж не сообщал ни о каких неисправностях на борту.

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