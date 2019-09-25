Ростов-на-Дону, , 18:10 — REGNUM В центре Ростова-на-Дону прогремел взрыв. Очевидцы уточняют, что ЧП произошло на электростанции в районе Гвардейской площади.

«Взрыв на электростанции, переулок Гвардейский 13. Пожарные приехали в пределах пяти минут и потушили пожар», — сообщили участники паблика «Ростов Главный».

По информации горожан, взрыв был такой силы, что ударной волной были повреждены окна в домах, расположенных неподалёку от места происшествия. Хлопок слышали также работники офисных помещений.

Некоторые интернет-пользователи поделились снимками с места событий, на которых видны трещины на окнах, осколки. Сообщается о том, что были повреждены припаркованные неподалёку автомобили.