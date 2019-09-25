Симферополь, 25 сентября 2019, 18:10 — REGNUM В крымском городе Джанкой нашли подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом ИА REGNUM 25 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК.
По данным правоохранителей, производство запрещённых средств организовал житель Севастополя. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве РК сообщали, что средний возраст крымского наркомана: от 20 до 35 лет, самые часто употребляемые наркотики — «соли» и «спайсы». Число наркоманов в республике остаётся неизменным на протяжении последних трёх с половиной лет — четыре тысячи человек.
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