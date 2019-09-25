Симферополь, , 18:10 — REGNUM В крымском городе Джанкой нашли подпольную лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом ИА REGNUM 25 сентября сообщили в пресс-службе УФСБ России по РК.

«Цех по производству синтетических наркотиков находился в подвале дома на окраине города. В ходе обыска обнаружено 10 литров прекурсора, использующегося для изготовления синтетического наркотика «мефедрон». Также изъяты приборы для смешивания реактивов, стеклянные колбы, весы», — отметили в УФСБ.

По данным правоохранителей, производство запрещённых средств организовал житель Севастополя. Против задержанного возбуждено уголовное дело по статье «незаконное производство прекурсоров наркотических средств в особо крупном размере».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в минздраве РК сообщали, что средний возраст крымского наркомана: от 20 до 35 лет, самые часто употребляемые наркотики — «соли» и «спайсы». Число наркоманов в республике остаётся неизменным на протяжении последних трёх с половиной лет — четыре тысячи человек.

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