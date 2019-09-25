Новоаннинский район, , 18:12 — REGNUM Правоохранительные органы Волгоградской области по подозрению в убийстве задержали 69-летнего жителя Липецкой области. Мужчина с друзьями отправился на рыбалку в Астраханскую область, но по дороге, проезжая по территории Новоаннинского района Волгоградской области, из-за внезапного конфликта убил одного из попутчиков. Свою вину в преступлении мужчина не признает, сообщили 25 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

24 сентября во время поездки рыбаки употребляли спиртные напитки. Между подозреваемым и сидевшим рядом с ним 43-летним попутчиком возник конфликт. Пенсионер ударил ножом оппонента — травма оказалась смертельной. Водитель машины, заметив потасовку на заднем сидении, остановился и вытащил пострадавшего на улицу. Случайным очевидцем происходящего стал проезжавший мимо местный житель, который по телефону и сообщил о случившемся в полицию.

Следователи собирают доказательную базу и ходатайствуют перед судом о заключении подозреваемого под стражу.