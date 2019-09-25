Омск, , 18:11 — REGNUM Спасатели объявили о локализации возгорания в медицинском колледже города Омска. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области.

Информация о возгорании в колледже поступила в 19:14 (16:14 мск). Загорелась кровля актового зала, площадь пожара составила около 50 кв. метров. Из здания были эвакуированы 38 учащихся и четыре педагога.

К ликвидации пожара в учебном заведении были привлечены 19 человек, пять единиц техники и два газодымозащитных звена. Пожар был локализован в 19:46 (16:46 мск). По предварительным данным никто не пострадал.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в детском саду в Сызрани. Предварительной причиной возгорания названо замыкание электропроводки.

Читайте ранее в этом сюжете: Во время пожара в детском саду в Сызрани эвакуировали 45 детей