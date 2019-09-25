Заводоуковск, Тюменская область, , 17:41 — REGNUM Женщина, подозреваемая в похищении младенца в Тюменской области, ранее была судима. Об этом сообщила СМИ пресс-служба УМВД по Тюменской области.

Ранее 24-летняя подозреваемая проживала в ямальском городе Муравленко. По сообщению СУ СКР по ЯНАО, в середине декабря 2013 года она, находясь в состоянии алкогольного опьянения около здания одного из общежитий Муравленко, избила несовершеннолетнюю. За это была осуждена по п."а» ч.2 ст.116 УК РФ («Нанесение побоев из хулиганских побуждений») и приговорена к исправительным работам и выплате за моральный ущерб 15 тыс. рублей.

Кроме того, в некоторых СМИ сообщают, что подозреваемая в похищении ребёнка ранее была судима по ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём 24 сентября 2019 года из дома по улице Северной тюменского города Заводоуковска был похищен шестимесячный ребёнок. Родители попросили присмотреть за ним 24-летнюю знакомую, а сами ушли на похороны. Когда супруги вернулись домой, то ни женщины, ни ребёнка дома не обнаружили. Няня не отвечала на звонки, не взяла с собой ни памперсы, ни бутылочку с питанием для ребёнка. Вечером того же дня родители мальчика обратились в полицию.

В ходе поисков было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).

Няня была обнаружена днём 25 сентября в лесном массиве в трёх километрах от дома родителей похищенного мальчика. У девушки в руках был мёртвый ребёнок.

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