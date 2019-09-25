Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM Как минимум 200 человек пострадали от действий сотрудников медицинских центров в Санкт-Петербурге, которые ставили пациентам несуществующие диагнозы. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что за время так называемого «лечения» в таких медцентрах пациенты теряли от 100 до 200 тыс. рублей. От действий мошенников пострадали не менее 200 человек.

Сотрудниками уголовного розыска за год было выявлено в городе пять медцентров, зарабатывавших за счёт обмана людей. «Врачи» центров, не имевшие никакого отношения к медицине, находили у пациентов при обследовании несуществующие болезни и предлагали лечение в кредит. При этом и оборудование центров не имело к медицине никакого отношения.

Были возбуждены уголовные дела по статьям о мошенничестве и покушении на мошенничество. В ходе следственных действий проводится проверка на причастность к преступлениям в отношении 11 человек, проходят обыски в Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее ИА REGNUM сообщало о признании судом в городе Муроме бывшего директора государственного учреждения виновной в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

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