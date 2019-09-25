Ковров, Владимирская область, , 17:32 — REGNUM Во Владимирской области 31-летнему жителю города Коврова предъявлено обвинение в грабеже и краже. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По версии следствия, в июле мужчина залез в чужой гараж и похитил скутер, мотоцикл, шуруповерт и удочку. Часть похищенного он забрал с собой, а скутер и мотоцикл спрятал, чтобы забрать позже. Однако дома он уснул, а пострадавший в это время сообщил о пропаже в полицию. Общая сумма причинённого ущерба составила 113 тысяч рублей. Спрятанные транспортные средства полицейские нашли недалеко от гаража, остальные украденные вещи — в гараже подозреваемого.

Во время расследование выяснилось, что мужчина также причастен к другому преступлению. В июне он избил мужчину и украл у него три тысячи рублей. В преступлениях обвиняемый признался. Уголовные дела переданы в суд.