Красногорск, , 17:31 — REGNUM В Красногорске застройщика ТЦ «Красный Кит» обязали устранить нарушения, выявленные при проверке технической эксплуатации здания. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 сентября в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.

По словам начальника ведомства Артура Гарибяна, при проверке выявили проблемы в части ведения технической документации собственником ООО «Красногорск-Девелопмент». Все нарушения необходимо исправить в срок до 20 февраля 2020 года.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, застройщиков Московской области оштрафовали на 1,9 млн рублей за нарушения законодательства о долевом строительстве.

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