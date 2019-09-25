Тромсё, Норвегия, , 17:07 — REGNUM Норвежские пожарные до сих пор не могут взять под контроль пожар на российском траулере, загоревшемся в порту Тромсё, сообщает 25 сентября местная полиция на своей странице в Twitter.

Пожар вспыхнул на борту российского траулера «Бухта Наездник», стоящего в порту Тромсё, 25 сентября. Силы пожарных дополнены, к ним на помощь прибыл катер с водяной пушкой.

По данным телеканала NRK, пожарным не удаётся подойти к месту горения поближе, и поэтому им сложно предотвратить распространение пожара.

Не исключено, что горящий траулер будет отбуксирован от причала.

«Мы настоятельно просим жителей держаться подальше от района задымления и не открывать окна», — приводятся в сообщении слова представителя местной полиции Кнута Шлартмана.

Как сообщало ИА REGNUM, на данный момент с борта траулера «Бухта Наездник» эвакуированы все 29 членов экипажа. Пострадавших среди них нет.

В Мурманском траловом флоте сообщили, что российский траулер зашёл в порт Тромсё с целью технического обслуживания, а также для смены экипажа.

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