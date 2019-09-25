Саратов, , 16:52 — REGNUM Депутат Саратовской областной думы Леонид Писной сегодня, 25 сентября, выступал на одной из площадок в рамках Дней региона в Совете Федерации. Он говорил о первом опыте успешного завершения строительства объектов долевого строительства с участием бизнес-структур. В этом время на его рабочем месте и дома проходили обыски.

Следственные мероприятия проводятся в рамках возбуждения уголовного дела по факту злоупотребления полномочиями (ч.1 286 УК РФ) чиновниками администрации Саратова. Инициаторов этих действий выступил прокурор Саратовской области Сергей Филипенко, сообщает «Взгляд-инфо».

Причем санкции на обыск были получены следствием еще месяц назад не только в отношении Писного, но и других бизнесменов региона. Издание отмечает, что как правило уголовные дела по указанной статье в отношении конкретных должностных лиц, тут же сотрудники СУ СКР региона пришли к предпринимателям. И.о. главы областного СУ СКР Дмитрий Петряйкин отказался комментировать ситуацию по телефону и рекомендовал направить официальный запрос.

Сам депутат объясняет неоднозначные действия следствия давлением на бизнес.

«Видимо, кому-то неудобно, что АО «Саратовоблжилстрой» участвует в достройке проблемных домов, раз выбрали такое время для проведения мероприятий. Не хочется вновь напоминать инициаторам о запредельном давлении на бизнес в Саратовской области, но происходящее сегодня как раз событие такого порядка», — полагает Писной. Он отметил, что инициаторы преследования перепутали глаголы «довлеть» и «давить».

Отметим, стены Совета Федерации еще помнят арест сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, которого взяли под стражу прямо зале заседаний Совфеда. В октябре 2018 года Рауф Арашуков стал фигурантом уголовного дела. Его возбудили правоохранители Объединенных Арабских Эмиратов. Сенатор якобы подделал вид на жительство, выданный властями этой страны. Кроме того, имя Арашукова упоминалось в связи с расследованием убийства советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова. Преступление было совершено 12 мая 2010 года. Однако убийцы до сих пор не найдены. В итоге отца и сына Арашуковых обвиняют в создании преступного сообщества, которое занималось хищениями газа на Северном Кавказе и Юге России. Общая сумма ущерба, которую нанесли участники группы, 10 из которых в настоящее время также арестованы, составляет более 30 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, также сегодня на 456-м заседании Совета Федерации прошел «Час субъекта», в рамках которого выступили губернатор Саратовской области Валерий Радаев и глава облдумы Александр Романов. В ходе докладов они рассказали об успехах региона, а также об актуальных проблемах, в решении которых могут принять участие сенаторы.

.