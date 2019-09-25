Иркутск, , 16:39 — REGNUM Женщина и ребёнок погибли в результате ДТП в селе Баклаши в Иркутской области. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 19:00 (14:00 мск) в селе Баклаши Шелеховского района. По предварительной информации, легковой автомобиль Nissan AD выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ, ехавшим по маршруту из города Шелехова в Баклаши.

От полученных травм на месте ДТП скончались пассажирка Nissan AD 24-х лет и её шестимесячный ребёнок. В рейсовом автобусе было пять пассажиров и водитель, их осматривают медики.

На месте происшествия работают 22 представителя экстренных служб и девять единиц техники. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП с автобусом на востоке Казахстана. В результате опрокидывания пассажирского автобуса с 25 пассажирами пострадали двое.

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