Заводоуковск, Тюменская область, , 16:23 — REGNUM В Тюменской области задержана подозреваемая в похищении ребенка. Её допрашивают следователи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

На данный момент установлено, что 24 сентября 2019 года в дневное время из дома по улице Северной города Заводоуковска был похищен маленький ребёнок. Родители попросили присмотреть за ним 24-летнюю знакомую. Сами ушли на похороны. Когда супруги вернулись домой, то ни женщины, ни ребёнка дома не обнаружили. Няня не отвечала на звонки. Вечером того же дня родители малыша обратились в полицию.

В ходе розыскных мероприятий было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»).

Няня была обнаружена днём 25 сентября в лесном массиве в трёх километрах от дома родителей шестимесячного мальчика. У девушки в руках обнаружено тело ребенка.

«Подозреваемая задержана. Следователями проводится необходимый комплекс оперативных мероприятий, назначена и проводится судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти малолетнего», — сообщили корреспонденту РЕ в СУ СКР по Тюменской области.