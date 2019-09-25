Макушинский район, Курганская область, , 15:53 — REGNUM В Курганской области осуждён грабитель магазина, убивший продавца. Обвиняемый приговорён к 21 году с отбытием в колонии особого режима с ограничением свободы на один год, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Судом установлено, что днём 31 января 2019 года 43-летний житель Макушинского района в состоянии алкогольного опьянения пришёл в продуктовый магазин с целью ограбления. Он нанёс продавщице множественные ножевые ранения, от которых потерпевшая скончалась на месте. Обвиняемый забрал сотовый телефон продавца и одну тысячу рублей. Набрал продуктов питания, погрузил из в санки, запер двери магазина и скрылся с места преступления.

Суд приговорил обвиняемого по п."з» ч.2 ст.105 (Убийство, сопряженное с разбоем») и по п."в» ч.4 ст.162 УК РФ («Разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») к 21 году в колонии особого режима с ограничением свободы на один год.