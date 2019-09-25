Кыштым, Челябинская область, 25 сентября 2019, 15:50 — REGNUM В Челябинской области житель Кыштыма получил срок за разбой и покушение на убийство. 31-летний гражданин напал на торговый павильон, сообщает пресс-служба областного управления СКР.
Преступление произошло утром 9 ноября в 2018 году. Пьяный местный житель решил завладеть деньгами. С этой целью он напал на продавщицу возле павильона и причинил ей множество ножевых ранений. Затем, испугавшись её криков, сбежал.
Суд назначил ему 11 лет и 6 месяцев. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.