Кыштым, Челябинская область, , 15:50 — REGNUM В Челябинской области житель Кыштыма получил срок за разбой и покушение на убийство. 31-летний гражданин напал на торговый павильон, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Преступление произошло утром 9 ноября в 2018 году. Пьяный местный житель решил завладеть деньгами. С этой целью он напал на продавщицу возле павильона и причинил ей множество ножевых ранений. Затем, испугавшись её криков, сбежал.

Суд назначил ему 11 лет и 6 месяцев. Отбывать их он будет в колонии строгого режима.