Луганск, 25 сентября 2019, 15:40 — REGNUM В районе населённого пункта Мироновский сотрудники СБУ задержали двух боевиков 59-й бригады ВСУ, заявил 25 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
По его словам, украинскими правоохранителями возбуждено уголовное дело. В подразделении бригады работает специальная инспекционная комиссия.
Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее один боевик 72-й механизированной бригады ВСУ случайно подорвался на гранате Ф-1.
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