Луганск, 25 сентября 2019, 15:40 — REGNUM В районе населённого пункта Мироновский сотрудники СБУ задержали двух боевиков 59-й бригады ВСУ, заявил 25 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

«Задержаны двое военнослужащих 59-й бригады при попытке продажи 2 тыс. патронов калибра 5,45 мм и 20 гранат РГД-5», — рассказал Филипоненко.

По его словам, украинскими правоохранителями возбуждено уголовное дело. В подразделении бригады работает специальная инспекционная комиссия.

Как сообщил представитель Народной милиции ЛНР, ранее один боевик 72-й механизированной бригады ВСУ случайно подорвался на гранате Ф-1.

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