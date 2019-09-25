Бишкек, , 15:32 — REGNUM Сотрудники спецслужб Узбекистана арестовали четырех местных жителей намеревавшихся отправиться в Сирии, где они планировали воевать на стороне террористов, пишет «Knews».

По информации службы государственной безопасности, двое студентов одного из местных вузов решили вступить в ряды боевиков, после просмотра проповедей джихадистов в интернете.

Еще двоих узбекистанцев спецслужбы задержали в аэропорту, когда те пытались вылететь в столицы России для дальнейшего перелета в одну из стран, граничащих с Сирией.

По имеющимся данным, несостоявшимся террористам оплатил поездку в зону боевых действий житель соседней Киргизии.

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