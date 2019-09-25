Курск, , 15:22 — REGNUM В Курской области за восемь месяцев 2019 года количество дорожно-транспортных происшествий сократилось на 3%. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

С начала года погибших в ДТП стало на 9,1% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. На 1% снизилось число пострадавших в авариях.

По словам врио начальника Управления ГИБДД УМВД России по Курской области Сергея Митряева, самая высокая аварийность наблюдается в Курском районе, Курске, Рыльском, Фатежском и Щигровском районах.