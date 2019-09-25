Луганск, 25 сентября 2019, 15:21 — REGNUM В районе населённого пункта Попасная пострадал член украинских вооружённых формирований, заявил 25 сентября на брифинге официальный представитель пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.
Инцидент произошёл во время минирования территории возле линии соприкосновения.
По его словам, боевик получил осколочные ранения и был доставлен в больницу города Северодонецк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские формирования открыли огонь из гаубиц калибра 152 мм по населённому пункту Чернухино. Последний раз ВСУ обстреливали этот посёлок в 2015 году.
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