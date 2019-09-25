Порт-Харкорт, , 15:20 — REGNUM Ключевой подозреваемый в серийных убийствах в отелях Нигерии признался в убийстве 15 женщин. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление полиции.

Он был арестован после того, как за последний месяц несколько женщин были найдены мертвыми в разных гостиничных номерах в нефтяной столице Нигерии Порт-Харкорте в штате Риверс.

Начальник полиции штата Риверс Мустафа Дандаура сказал, что подозреваемый первоначально признался в убийстве только пяти женщин, но после дальнейшего допроса признал, что число убийств составляло 15. Начальник полиции сказал, что мужчина признался, что также убивал женщин в других местах. В настоящее время имя признавшегося не раскрывается в интересах следствия.

«Он убил одну женщину в Лагосе, одну в Оверри, одну в Сапеле, одну в Абе, одну в Бенине и одну на Ибадане, так что теперь у нас 15 жертв», — сказал он.

Полиция Нигерии была вынуждена принять активные меры после кампании в социальных сетях с использованием хэштегов #ProtectPHWomen (Защитите женщин Порт-Харкорта) и #ProtectPhGirls (Защитите девочек Порт-Харкорта).

В прошлую среду, 18 сентября, более 70 женских групп прошли через Порт-Харкорт, требуя от полиции принять меры, чтобы город стал безопаснее для женщин.

В ответ на это Дандаура создал целевую группу для повышения безопасности в гостиницах, заявив, что все отели, которые не будут соответствовать новым правилам, включая установку камер видеонаблюдения и требование от всех гостей предоставить документы при регистрации, будут закрыты.

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