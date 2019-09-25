В посёлке Первомайском (Нижний Тагил, Свердловская область) задержали мигрантов, которые нелегально готовили салаты. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 15:11 — REGNUM 14 иностранцев участвовали в производстве салатов, которые потом поступали в одну из торговых сетей и продавались в шести муниципалитетов региона (включая Екатеринбург) и в Тюмени. Производственный цех не соответствовал необходимым санитарным нормам.

Задержанные работали в одном из ООО. Теперь иностранцев депортируют.

Напомним, ранее в Екатеринбурге взялись за расследование второго дела об «укрывателе мигрантов». Человека, ранее осуждённый за фиктивные трудовые договоры, подозревают в том, что он вновь взялся за старое, заявляют в областной прокуратуре.

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