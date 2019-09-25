Екатеринбург, 25 сентября 2019, 15:01 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.
В ходе следствия гражданин полностью признал свою вину. В итоге мужчина признан виновным и приговорён к пяти годам лишения свободы.
Судом установлено, что в декабре 2018 года между двумя братьями произошла ссора, в результате которой подсудимый нанёс потерпевшему ножевое ранение в грудь. Поняв, что нанесённая травма является тяжёлой, подсудимый оказал первую помощь брату и предложил вызвать скорую помощь. Однако потерпевший отказался, так как не хотел, чтобы родственника привлекли к уголовной ответственности.
В итоге всё закончилось трагически. В начале февраля 2019 года потерпевшему стало плохо и он был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Врачи боролись за его жизнь, но мужчина скончался от осложнений, вызванных тяжёлой травмой.