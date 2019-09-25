Екатеринбург, , 15:01 — REGNUM В Екатеринбурге суд вынес решение по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

В ходе следствия гражданин полностью признал свою вину. В итоге мужчина признан виновным и приговорён к пяти годам лишения свободы.

Судом установлено, что в декабре 2018 года между двумя братьями произошла ссора, в результате которой подсудимый нанёс потерпевшему ножевое ранение в грудь. Поняв, что нанесённая травма является тяжёлой, подсудимый оказал первую помощь брату и предложил вызвать скорую помощь. Однако потерпевший отказался, так как не хотел, чтобы родственника привлекли к уголовной ответственности.

«Между тем, рана у пострадавшего всё не заживала, и с каждым днём его состояние ухудшалось. Кроме брата, ему предлагали вызвать «скорую помощь» и другие люди, которые были вхожи в эту квартиру, но потерпевший, желавший оградить своего брата от уголовного преследования, стоял на своём и категорически отказывался вызвать медицинских работников. А в те разы, когда, вопреки его нежеланию, «скорая помощь» сочувствующими всё-таки вызывалась для него, он закрывал входную дверь, забирал ключи от неё и никого не пускал в квартиру», — сообщили в пресс-службе управления.

В итоге всё закончилось трагически. В начале февраля 2019 года потерпевшему стало плохо и он был доставлен в реанимационное отделение городской больницы. Врачи боролись за его жизнь, но мужчина скончался от осложнений, вызванных тяжёлой травмой.