Заводоуковск, Тюменская область, 25 сентября 2019, 14:49 — REGNUM В тюменском городе Заводоуковске завершены поиски няни с младенцем. Ребёнок найден мёртвым, няня задержана. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Тюменской области.
Напомним, в Заводоуковске 23-летняя няня днём 24 сентября ушла с сыном своих знакомых и пропала — не отвечала на звонки, не давала о себе знать. Родители шестимесячного ребёнка обратились в дежурную часть с заявлением о пропаже девушки и ребёнка вечером того же дня. Они отметили, что няня отправилась куда-то с малышом, не взяв с собой бутылочку для кормления и памперсы.
По факту СУ СКР по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетнего»). Сейчас статью в отношении подозреваемой могут переквалифицировать.
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