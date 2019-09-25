Воронеж, , 14:39 — REGNUM Миллион рублей, восемь единиц оружия, золотые изделия стали добычей воров, влезших в частное домовладение в Воронежской области. Подозреваемые — трое жителей Воронежа в возрасте от 18 до 24 лет — задержаны, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова 25 сентября.

«В результате тщательно спланированного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области установили и задержали подозреваемых в совершении кражи имущества из частного домовладения 45-летнего местного жителя. Ими оказались трое жителей областного центра в возрасте от 18 до 29 лет», — сообщила Куликова.

Кражу подозреваемые, по данным следствия, совершили 11 сентября: они вошли в дом через открытую дверь и забрали металлический сейф, в котором находилось около миллиона рублей, восемь единиц оружия и боеприпасы, а также золотые изделия. Общий ущерб составил около 1 млн 150 тыс. рублей.

Благодаря показаниям очевидцев и данным с камер видеонаблюдения полицейские вычислили автомобиль, на котором могли передвигаться подозреваемые. Автомобиль принадлежал компании по аренде машин: арендатор и его соучастники были задержаны. Уже в полиции они рассказали, что сейф вскрыли на берегу реки Ведуга у села Ендовище Семилукского района, деньги частично успели потратить.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело, двое фигурантов отправлены под стражу, один — под домашний арест.