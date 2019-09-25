Жоры, , 14:13 — REGNUM В субботу, 21 сентября, как сообщили польские и украинские СМИ, в городе Жоры Силезского воеводства был жестоко избит 19-летний студент с Украины.

В воскресенье гражданин Украины обратился в Полицию. Он сообщил, что с 21 до 22 часов в субботу на улице Рыбницкой был жестоко избит. По его словам, нападавших было пятеро, и мотивом нападения было то, что он с Украины.

Мужчина был избит до потери сознания, ему выбили зубы и продолжали избивать, когда он лежал на земле. Он утверждает, что выжил только благодаря вмешательству случайных прохожих. Студент был доставлен в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Польский Центр мониторинга расистских и ксенофобских проявлений выразил уверенность в том, что мотивом нападения была неприязнь на национальной почве, и назначил награду в четыре тысячи злотых (около тысячи долларов) за помощь в поимке подозреваемых. Позже эта запись была удалена с сайта Центра.

Как указывает газета Rzecpospolita, у полиции имеются сомнения в том, что избиение произошло на национальной почве. В ходе проверки обстоятельств случившегося, полиция получила информацию о том, что инцидент произошёл в другом месте, и потерпевший якобы сам спровоцировал нападавших.

«Учитывая характер дела, а также тот факт, что полицейские операции продолжаются, мы не можем раскрыть более подробную информацию», — заявила пресс-секретарь городской полиции Камила Седларж.

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