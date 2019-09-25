Осло, , 14:14 — REGNUM Все 29 человек экипажа горящего в порту норвежского города Тромсё (губерния Тромс) российского траулера эвакуированы, сообщили местные правоохранители 25 сентября в Twitter.

Ранее сообщалось, что 27 из 29 членов экипажа были доставлены в отделение неотложной помощи для проверки. Пострадавших нет.

Пожарные продолжают тушение пожара на судне. Местных жителей просят не открывать окна из-за сильного дыма.

Напомним, 25 сентября в порту норвежского города Тромсё произошло возгорание на российском траулере.

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