Сыктывкар, , 14:04 — REGNUM Администрация Сыктывкара незаконно исключила многодетную семью из очереди на улучшение жилья после шести лет ожидания выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Семья встала на учет еще в апреле 2013 года, ее включили в список граждан, имеющих право на получение социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий. Но выплаты многодетная семья так и не дождалась — через шесть лет, в марте 2019 года, администрация Сыктывкара исключила семью из списка по причине того, что семья утратила статус многодетности, поскольку третий ребёнок уже достиг 18 лет.

«Принимая семью на соответствующий учёт, государство в лице органа местного самоуправления приняло на себя публично-правовое обязательство по её социальной поддержке, произвольный отказ от которого не допускается», — подчеркнули в прокуратуре.

Сыктывкарский суд в июне удовлетворил исковые требования прокурора, поскольку из норм закона не следует, что право на получение социальной выплаты для лиц, поставленных на учет, действует только до достижения их детьми 18-летнего возраста. Чиновники с решением суда не согласились и подали апелляцию. Однако Верховный суд Коми решение оставил без изменения.