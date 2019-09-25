Москва, , 14:00 — REGNUM В Москве ликвидировано возгорание в парке «Фили», сообщили журналистам 25 сентября в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло в отдельно стоящем здании по адресу: Большая Филёвская 22, строение 15. По некоторой информации, в нём располагается заведение общественного питания. Огонь охватил площадь 300 кв. метров.

«Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе пожарным удалось недопустить распространения огня, и в 12:48 загорание было полностью ликвидировано», — рассказали в ведомстве.

Информации о пострадавших нет. Мобильная лаборатория вредных веществ в воздухе в районе загорания не зафиксировала.