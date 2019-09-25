Уфа, , 13:54 — REGNUM Более 46 тыс человек подписали петицию против строительства в Уфе дельфинария. Соответствующая петиция размещена на сайте change.org, 25 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Жители Уфы выступили против строительства дельфинария после того, как в правительстве Башкирии был представлен проект строительства океанариума. По замыслу инвесторов, океанариум в себя будет включать четырехуровневый развлекательный комплекс с дельфинарием на 700 мест для зрителей.

По словам активистов, открытие новых океанариумов и дельфинариев означает пожизненное пленение нескольких видов морских млекопитающих и ластоногих. А потребность в движении и поддержании особенностей их питания не сможет обеспечить ни один музей живой природы.

«В неволе эти животные жестоко страдают, т.к. они высокоразвитые существа, имеющие чувства и эмоции», — сообщается в петиции.

Активисты просят власти города не допустить строительства океанариума и дельфинария в Уфе, а рассмотреть другие предложения для организации досуга горожан.