Москва, 25 сентября 2019, 13:42 — REGNUM Пожар произошел 25 сентября в административном здании крытого катка, расположенного в московском парке «Фили», сообщило столичное ГУ МСЧ России.
Возгорание зафиксировано по адресу ул. Большая Филевская д. 22, стр. 15. Первоначально в пресс-службе спасателей сообщили, что пламя охватило 600 квадратных метров. Позже информацию уточнили, площадь пожара составила 300 квадратных метров.
Возгорание было ликвидировано в 12:48. Информации о пострадавших нет.
Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в Москве во время пожара в многоэтажном доме погиб мужчина.