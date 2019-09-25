Москва, , 13:42 — REGNUM Пожар произошел 25 сентября в административном здании крытого катка, расположенного в московском парке «Фили», сообщило столичное ГУ МСЧ России.

Возгорание зафиксировано по адресу ул. Большая Филевская д. 22, стр. 15. Первоначально в пресс-службе спасателей сообщили, что пламя охватило 600 квадратных метров. Позже информацию уточнили, площадь пожара составила 300 квадратных метров.

Возгорание было ликвидировано в 12:48. Информации о пострадавших нет.

Как передавало ИА REGNUM, 25 сентября в Москве во время пожара в многоэтажном доме погиб мужчина.