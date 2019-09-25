Мукачево, Украина, , 13:42 — REGNUM Недалеко от границы Украины и Словакии украинские пограничники обнаружили мужчину, подозреваемого в управлении беспилотным летательным аппаратом, на котором были закреплены сигареты, сообщил 25 сентября закарпатский ресурс Mukachevo.net.

Сначала пограничники зафиксировали звук летящего дрона, а затем увидели его через тепловизор. Они предупредили словацких коллег, а сами отправились на поиски места, откуда был запущен летательный аппарат.

В результате, недалеко от границы был задержан мужчина, у которого нашли два пакета сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на границе с Румынией в грузовом автомобиле в ходе осмотра была выявлена перегородка, за которой оказалась крупная партия контрабандных сигарет.

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