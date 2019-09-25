Иркутск, , 13:35 — REGNUM Массовое отравление детей, сучившееся накануне вечером, 24 сентября, в иркутской православной женской гимназии, стало поводом для проведения доследственной проверки регионального СУ СК РФ.

Как сказано в официальном сообщении ведомства, в ближайшее время следователям и сотрудникам Роспотребнадзора Иркутской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), предстоит произвести целый комплекс проверочных мероприятий. Они включают в себя изъятие документации о деятельности образовательного учреждения, опрос учащиеся и персонала женской гимназии, а также забор анализов для бактериологического исследования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 11 воспитанников были госпитализированы с острым отравлением. Перед этим они употребляли в пищу пирожные.

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