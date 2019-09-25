Уфа, , 13:46 — REGNUM В Башкирии оштрафовали нарушителей, которые незаконно добывали песчано-гравийную смесь. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба республиканского министерства природопользования и экологии.

По сообщению пресс-службы ведомства, инспекторы Месягутовского территориального комитета Минэкологии Башкирии в ходе рейда обнаружили, что в грузовой автомобиль ГАЗ-53 идет погрузка незаконно добытой песчано-гравийной смеси. Полезное ископаемое было добыто на правом берегу реки Ик в 500 метрах северо-западнее села Новомуслимово.

Инспекторы надзорного ведомства пресекли незаконная деятельность. Песчано-гравийная смесь была выгружена из грузовика.

По данному факту нарушитель был привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст.7.3 КоАП РФ. На него наложили штраф для возмещения вреда, причиненного природе.

Напомним, что в прошлом году в Башкирии зафиксировано 160 случаев нарушений добычи полезных ископаемых и возбуждено 4 уголовных дела. В первом квартале текущего года зафиксировано 13 случаев незаконной добычи ресурсов.