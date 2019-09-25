25 сентября 2019 | Время чтения 2 мин

Проблема сфабрикованных уголовных дел в последние годы стала в России как никогда актуальной. Большая часть подобных судопроизводств, как правило, связана с оборотом наркотиков. Адвокат Юлия Нитченко рассказала об одном из таких дел и привела доказательства того, что подсудимый оказался полностью невиновен.

Юлия Нитченко, , 13:23 — REGNUM Это дело касается жителя Москвы, которого совершенно противозаконно осудили за якобы совершаемый им сбыт наркотиков. 12 мая 2017 года ему было предъявлено обвинение по пункту «г». статьи 228.1, 4 ст. 150 УК РФ. На данный момент он уже третий год находится в заключении в колонии строгого режима.

Узилище Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В первую очередь хочу отметить, что были грубо нарушены принципы презумпции невиновности и охраны прав и свобод человека. Не было установлено никаких фактов, подтверждающих сбыт наркотических средств, а именно время, место и лица, которым они сбывались. То есть всё обвинение построено исключительно на предположении и словесных показаниях его знакомой.

Второй и очень важный момент — это грубейшее нарушение норм уголовно-процессуального права. Сам обыск, например, проводился без участия специалиста, а его основанием послужили уже упомянутые словесные показания подруги подсудимого. Сторона обвинения также ссылается на материалы, найденные в ноутбуке Asus, который он якобы использовал для продажи наркотиков. При этом прекрасно известно, что пользовался обвиняемый только одним ноутбуком марки Apple, а сам файл с учетной записью создан и изменён в одну и ту же дату. Никаких предварительных чисток на устройстве также не проводилось, это, между прочим, подтвердил специалист на судебном заседании.

Процедура выемки CD-диска с детализацией телефонных соединений, между прочим, также была недопустимой. Эта информация должна была быть предоставлена в опечатанном виде организацией, оказывающей услуги связи, а никак не оперативным сотрудником полиции, да ещё и без документации.

Несовершеннолетняя знакомая подсудимого, как известно, имела «психические недостатки» — в это понятие включается наркотическая зависимость, асоциальное поведение и психическое расстройство. В данной ситуации при допросе обязательно должен был присутствовать психолог или педагог, чего по факту не было. Сама девушка, между прочим, заявляла о том, что подсудимый приобретал наркотики с помощью биткоинов или технологии блокчейн, хотя в суде при этом сообщила, что не помнит логины и пароли, да и при самой покупке она не присутствовала. Отмечу также, что отпечатки пальцев с самих пакетиков наркотиков сотрудниками полиции сняты не были.

На основании всего вышеописанного мы имеем полное право подать жалобу в Следственный комитет России, ГУ МВД РФ по городу Москве, ГУ по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ и, конечно, уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, которая, между прочим, уже лично заинтересовалась ходом этого вопиющего дела.

К большому сожалению, данный случай далеко не единственный. Вспомним, например, дело адвоката Артура Преля, которому ещё в 2010 году подбросили наркотики и за которого тогда вступились член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Борис Резник и уполномоченный по правам человека в РФ Владимир Лукин, в результате чего дело было пересмотрено. Это наглядная демонстрация того, что бороться за права незаконно осуждённых необходимо любыми доступными способами и все необходимые инструменты в современной России для этого есть.