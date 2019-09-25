Хельсинборг, , 13:07 — REGNUM Власти Швеции задержали капитана грузового судна Baltic Carrier, севшего на мель вблизи южного побережья страны. Этой информацией располагает генконсульство России в Гётеборге, передает 25 сентября RT.

Шведская сторона подтвердила, что задержанный капитан — гражданин России. Российские дипломаты слелят за развитием ситуации.

Как сообщало ИА REGNUM, сухогруз Baltic Carrier, шедший из Калининграда под флагом Гибралтара, сел на мель неподалеку от Хельсинборга. На борту было семь членов экипажа, включая российских граждан. Предположительно, капитан был пьян и уснул, управляя судном.

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