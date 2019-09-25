Рязань, , 13:03 — REGNUM Жителя Рязани подозревают в разбойном нападении на супермаркет. Мужчина ограбил магазин в микрорайоне Московский. Злоумышленник оказался знаком правоохранительным органам, его задержали через несколько часов, сообщили 25 сентября в пресс-службе регионального УМВД.

Мужчина зашёл в супермаркет как обычный посетитель. А на выходе стал угрожать предметом, похожим на пистолет, кассирам и забрал с собой две банки с красной икрой и бутылку пива. По записи с камер видеонаблюдения полицейские определили грабителя, 28-летний рязанец ранее уже попадал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Его задержали дома, в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Орудие преступление — сигнальный пистолет — изъяли. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он может лишиться свободы на срок до 10 лет.