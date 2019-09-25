Лобня, Московская область, , 12:59 — REGNUM В подмосковной Лобне полицейские задержали подозреваемого в незаконном хранении боеприпасов. Возбуждено уголовное дело. Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Сотрудники ОМВД России по г.о. Лобня задержали 44-летнего жителя округа, у которого изъяли 20 предметов, похожих на патроны. Экспертиза подтвердила, что это пригодные для стрельбы боеприпасы калибра 5,6 мм. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, сотрудники ОМВД России по г.о. Чехов обнаружили и изъяли пистолеты, ружья и патроны, которые прятал в деревне Талеж 64-летний житель Москвы. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

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