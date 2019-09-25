Москва, , 12:41 — REGNUM Пожар в многоэтажном доме на юго-западе Москвы унес жизнь одного человека. Об этом сообщает 25 сентября «Москва 24».

Возгорание произошло в квартире 16-этажного дома на Соловьином проезде. Площадь пожара составила три квадратных метра. Погибшим оказался мужчина с инвалидностью, он скончался по дороге в больницу.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября в Раменском мужчина и женщина пытались спастись от пожара и выпрыгнули с балкона в многоэтажке. Они скончались от полученных травм.

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