Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 12:36 — REGNUM На Ямале мужчину подозревают в случайном убийстве своего зятя на охоте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

По данным следствия, 14 сентября мужчины выехали на охоту. Остановились в 40 километрах от поселка Сывдарма Пуровского района, в лесном массиве. Стали разгружать надувную лодку. Зять передавал тестю ружьё. Тот, принимая, случайно нажал на курок. Произошёл выстрел в сторону потерпевшего, который получил огнестрельное дробовое ранение головы. Зять скончался на месте происшествия.

По факту гибели потерпевшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).