Чебоксары, , 12:36 — REGNUM В отношении экс-директора коммерческой организации в Чебоксарах возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

По версии следствия, в 2014 году на посту главы директора компании подозреваемая пыталась получить банковский кредит в размере 15 млн рублей на 10 лет. При этом она представила в банк фиктивные документы о финансовом положении организации. Экс-директор не указала наличие задолженности перед двумя контрагентами и занизила сумму долга еще перед одним кредитором.

Получив кредит в мае, уже в сентябре платежи по нему перестали осуществляться. Банк в результате получил ущерб в размере 17 млн рублей.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2015 году в Марий Эл кондитерская компания ООО «Махаон» предоставила в банк документы, содержащие заведомо ложные сведения о хозяйственном положении и финансовом состоянии, с целью получения кредита. В результате ООО получило овердрафтный кредит с лимитом 5 млн рублей. было возбужден уголовное дело по аналогичной статье.