Москва, , 12:28 — REGNUM Сотрудники полиции вернули родителям трёхлетнюю девочку, которая самостоятельно ушла из детского сада в Тверском районе Москвы (ЦАО). Об этом 25 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Прохожие сообщили в полицию, что на 1-й Брестской улице находится маленький ребенок без сопровождения взрослых. Прибывшие полицейские обнаружили девочку и доставили ее в отдел полиции, где передали сотрудникам подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН).

В результате выяснилось, что трёхлетнюю девочку в этот день впервые привели в детский сад. Во время сбора на прогулку она самостоятельно оделась и незаметно для воспитателей вышла на улицу. Взяв свой самокат, девочка выехала за пределы территории детского сада.

Сотрудники ПДН передали ребенка приехавшим родителям, которые выразили им благодарность за оперативную помощь.