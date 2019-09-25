Дубовка, , 12:36 — REGNUM В жилой пристройке одного из кафе, расположенного в Дубовском районе Волгоградской области, обнаружено тело 37-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Ещё троих разнорабочих госпитализировали. Следственный отдел организовал процессуальную проверку, сообщили 25 сентября в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным, мужчина приехал на заработки в Волгоградскую область на заработки, он жил вместе с тремя разнорабочими в пристройке кафе. Вечером 23 сентября 2019 года они решили согреться — закрыли окна и двери, развели костёр в чугунной ванне и легли спать. Утром их обнаружил бригадир, вызвал скорую помощь, но иностранца спасти не удалось, медики констатировали смерть.

Разнорабочих госпитализировали в реанимационное отделение больницы, их состояние оценивается как стабильно тяжёлое. Следователи устанавливают обстоятельств произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.