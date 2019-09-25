Тверь, , 12:24 — REGNUM Пожилая женщина получила травмы при падении из маршрутного автобуса в Твери, Следственное управление Следственного комитета начало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 25 сентября.

О ЧП в следственных органах узнали из публикаций в СМИ. В частности, сообщалось, что на проспекте Ленина в Твери водитель маршрутного автобуса №20 начал отъезжать от остановки, при этом дверями оказалась зажата дверями. Женщина выпала из салона и получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. После оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.

«Следователем Заволжского межрайонного следственного отдела г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — уточнили в следственных органах.

Отметим, что жалобы на работу маршрутных такси в Твери от жителей в СМИ и соцсетях поступают регулярно — люди сообщают о хамстве водителей, нарушениях правил дорожного движения. Между тем, в городе готовят к внедрению новую схему пассажирских перевозок, которая, как рассчитывают власти, должна решить значительную часть существующих проблем.