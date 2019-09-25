Тверь, 25 сентября 2019, 12:24 — REGNUM Пожилая женщина получила травмы при падении из маршрутного автобуса в Твери, Следственное управление Следственного комитета начало проверку, сообщили в пресс-службе ведомства 25 сентября.
О ЧП в следственных органах узнали из публикаций в СМИ. В частности, сообщалось, что на проспекте Ленина в Твери водитель маршрутного автобуса №20 начал отъезжать от остановки, при этом дверями оказалась зажата дверями. Женщина выпала из салона и получила травмы, с которыми ее доставили в больницу. После оказания медпомощи пострадавшую отпустили домой.
Отметим, что жалобы на работу маршрутных такси в Твери от жителей в СМИ и соцсетях поступают регулярно — люди сообщают о хамстве водителей, нарушениях правил дорожного движения. Между тем, в городе готовят к внедрению новую схему пассажирских перевозок, которая, как рассчитывают власти, должна решить значительную часть существующих проблем.