Каменск-Шахтинский, Ростовская область, , 12:26 — REGNUM В Ростовской области задержан мужчина, подозреваемый в убийстве женщины. Тело жительницы Каменска-Шахтинского было обнаружено на окраине города 23 сентября. На теле были обнаружены следы насильственной смерти, уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». По подозрению в совершении преступления задержан 41-летний местный житель, который, по некоторым данным, состоит на учёте у психиатра.

«Как следует из показаний подозреваемого, он услышал голос, который приказал убить первого встречного человека. Увидев женщину, прогуливающуюся с собакой, он нанёс ей удары камнем по голове. В результате полученных телесных повреждений женщина скончалась», — уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Меру пресечения задержанному назначит суд.